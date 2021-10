Zahlen | Daten | Fakten

Hier erfahren Sie Näheres zu unseren Zahlen, Daten und Fakten

oe24.TV hat derzeit ständig neue Rekorde:

Laut den neuesten Teletest-Zahlen erreicht oe24.TV im August erstmals über 2 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe (12–49 Jahre). Damit überspringt oe24.TV die für Nachrichtensender als unerreichbar betrachtete 2-Prozent-Marke beim Marktanteil und platziert sich in der Spitzengruppe aller Privatsender.

oe24.TV war am 2.September von 12.00-13.00 Uhr mit 10,7 % und von 15.00-16.00 Uhr mit 12,5 % Marktanteil (12-49 J.) die Nr. 1 ALLER TV-SENDER!

Im Hauptabend von 22-23 Uhr lag der Marktanteil bei 4,0 % (12-49 J.) und war damit in dieser Stunde sogar vor ORF1!

oe24.TV war 1. September von 10.00-11.00 Uhr Vormittag mit 21,2 % Marktanteil der stärkste Sender.

Von 10.00-13.00 Uhr war oe24.TV mit Ø 18,1 % drei Stunden lang die Nr. 1!

Am 31. August war oe24.TV erstmals auch am Abend das meistgesehene private TV-Angebot in ganz Österreich. oe24.TV war in der Zeitzone von 22 bis 23 Uhr mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent sowohl in der Werbezielgruppe als auch im Gesamtpublikum (3,9 Prozent) Nummer 1 im Hauptabend.

Insgesamt erreicht oe24.TV im August bereits 1,4 Millionen Personen (kum. RW 12+) bzw. 310.000 Zuseher pro Tag (NRW 12+).