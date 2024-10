10.000 Soldaten von Nordkorea nach Russland geschickt

Die Soldaten werden "wahrscheinlich in den kommenden Wochen die russischen Streitkräfte in der Nähe der Ukraine verstärken".

Die US-Regierung schätzt die Zahl der von Nordkorea nach Russland geschickten Soldaten auf 10.000. "Wir glauben, dass Nordkorea rund 10.000 Soldaten geschickt hat, damit sie im Osten Russlands trainieren", sagte die stellvertretende Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, am Montag in Washington. Diese würden "wahrscheinlich in den kommenden Wochen die russischen Streitkräfte in der Nähe der Ukraine verstärken". US-Präsident Joe Biden nannte die Entwicklung "sehr gefährlich".

Kurz zuvor hatte die NATO bereits den Einsatz nordkoreanischer Soldaten an der russischen Grenze zur Ukraine bestätigt. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte in Brüssel, militärische Einheiten aus Nordkorea seien in die Region Kursk verlegt worden. Er nannte die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea "eine Bedrohung für die indopazifische und euro-atlantische Sicherheit".

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Reaktion auf Nordkorea-Hilfe für Russland Noch gibt es keine Bestätigung dafür, dass Nordkorea Soldaten zur Verstärkung nach Russland schickt

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf den Geheimdienst Südkoreas, Nordkorea wolle insgesamt "vier Brigaden mit 12.000 Soldaten, unter ihnen auch Spezialkräfte" zur Unterstützung der russischen Streitkräfte an die ukrainische Front schicken.