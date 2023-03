13-Jährige gequält: Nur eine der Täterinnen ist strafmündig

Ein 13-jähriges Mädchen wurde von einer Mädchengang stundenlang gefoltert.

Nach dem Fall Luise (12) schockt ein neues Gewaltverbrechen Deutschland. Wie die "Schleswig-Holsteinische Zeitung" berichtet, wurde im norddeutschen Heide eine 13-Jährige von mehreren Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren stundenlang gefoltert. Die Peiniger haben das Martyrium dabei sogar gefilmt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie das Mädchen beschimpft, geschlagen und getreten wird. Das Opfer weint und fleht die Mädchen an, endlich aufzuhören oder ihr zumindest nicht die Nase zu treten. Die Peinigerinnen schlagen daraufhin trotzdem zu und schrien die 13-Jährige an. „Bleib sitzen, während du mich anflehst. Ich lass’ dich nicht so einfach gehen.“

Nur eine Täterin ist strafmündig

Ein Passant kam dem Mädchen schließlich zur Hilfe. Die 13-Jährige muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden, die Täterinnen werden von der Polizei vernommen. Wie die Mutter des Opfers berichtet, zeigt das Video nur einen Teil des Martyriums. So soll die Mädchen-Gang etwa auch Zigaretten auf der Wange des Mädchens ausgedrückt haben.

Inzwischen sind mehr Informationen über die Täterinnen bekannt. Wie Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack gegenüber dem NDR mitteilt, ist nur eine der Haupttäterinnen strafmündig. "Bis jetzt haben wir die Information, dass wir es mit drei Täterinnen zu tun haben. Davon sind zwei strafunmündig - also unter 14 - und eine ist über 14“.