14-Jähriger ersticht seine Mutter

Der Bursche attackierte seine Mutter (41) mit einer Stichwaffe.

14-Jähriger soll in der Schweiz seine 41-jährige Mutter getötet haben. Der Bursche attackierte die Frau demnach mit einer Stichwaffe. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Montag in Siders, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der 41-Jährigen feststellen können.

Das Jugendgericht hat eine Untersuchung eingeleitet. Der mutmaßliche Täter befindet sich in U-Haft. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gelte für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung, teilte die Polizei weiter mit. Weitere Informationen wollten die Ermittler nicht bekannt geben.