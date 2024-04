14 Pilger sterben bei Horror-Crash mit Bus

Bei einem Busunfall in Mexiko sind am Sonntag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Busunfall in Mexiko sind am Sonntag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Zudem gebe es 31 Verletzte, teilten die Behörden mit. Der Bus verunglückte demnach auf einer Landstraße in der Nähe der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Bei den Opfern handelt es sich um Pilger, die auf Weg zum Wallfahrtsort Chalma waren.

In Mexiko nimmt die Zahl der Verkehrsunfälle seit einigen Jahren stark zu. 2020 wurden nach Angaben des Statistikamtes 301.678 Unfälle verzeichnet, 2022 waren es 377.231.

Ende Jänner waren bei einem Busunglück im Bundesstaat Sinaloa 19 Menschen ums Leben gekommen. Einen Monat später starben bei einem schweren Verkehrsunfall im Bundesstaat San Luis Potosí zehn Menschen, unter ihnen vier Minderjährige.