150 km/h: Dieses EU-Land erhöht das Tempolimit

In Österreich gilt 130 km/h als Höchstgrenze auf Autobahnen. Unter anderem die Grünen fordern ein Tempolimit von 100 km/h – ein Nachbarland macht nun das Gegenteil und erhöht das Limit.

In Tschechien startet im Sommer ein Pilotprojekt, bei dem auf ausgewählten Autobahnabschnitten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h auf 150 km/h erhöht wird. Die Maßnahme ist Teil einer Evaluation, wie das höhere Tempolimit von der Bevölkerung angenommen wird und ob es Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit hat.

Pilotstrecken und Anpassungen

Der Test beginnt auf der Autobahn D3 zwischen Tábor und České Budějovice. Weitere Abschnitte wie die D1 zwischen Přerov und Ostrava sowie die D11 bei Hradec Králové könnten ebenfalls ein höheres Tempolimit erhalten. Um den neuen Geschwindigkeitsregelungen gerecht zu werden, werden sogenannte Wechselverkehrszeichen installiert, wie Jan Rýdl, Sprecher der Direktion für Straßen und Autobahnen, dem TV-Sender "ČT24" erklärte. Diese digitalen Schilder passen die Geschwindigkeitsbegrenzung bei schlechten Wetterbedingungen wie Nebel oder starkem Regen automatisch nach unten an.

Zeitplan für die Einführung

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens für die neuen Schilder soll die Installation im März oder April beginnen. Bereits im Juli könnten Autofahrer dann auf den Teststrecken mit bis zu 150 km/h unterwegs sein.

Hintergrund und Ziele

Die letzte Erhöhung des Tempolimits in Tschechien erfolgte 1997, als die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 120 auf 130 km/h angehoben wurde. Eine neue Straßenverkehrsordnung, die Anfang 2024 in Kraft trat, ermöglicht nun den nächsten Schritt. Verkehrsminister Martin Kupka betonte, dass neben der Akzeptanz in der Bevölkerung vor allem die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit im Fokus stehen. Eine erhöhte Unfallrate könnte das Projekt wieder infrage stellen.

Ausnahme innerhalb der EU

Mit der Erhöhung des Tempolimits geht Tschechien einen ungewöhnlichen Weg innerhalb der Europäischen Union. Während viele Länder, auch aus Gründen des Klimaschutzes, eher strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen einführen oder bestehende Limits senken, folgt Tschechien dem Beispiel Italiens. Beide Länder stellen sich gegen den allgemeinen Trend und setzen auf höhere Höchstgeschwindigkeiten.