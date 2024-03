23-jähriger Passagier stürzt von Kreuzfahrtschiff

Wie mehrere Medien berichten, ist ein 23-jähriger Student bei einer Nordsee-Kreuzfahrt ums Leben gekommen.

Der 23 Jahre alte Mann aus Schottland hat sich in der letzten Woche von seiner jungen Ehefrau verabschiedet und wollte machte sich gemeinsam mit seiner Mutter auf den Weg zum Kreuzfahrtschiff MSC Euribia. Durch den Wellengang ist Liam seekrank geworden - am 16. März hat er seiner Ehefrau noch eine Nachricht deshalb geschrieben. Plötzlich ist Liam weg, verschwunden am Weg nach Hamburg. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu sehen, wie der junge Mann über Board gegangen ist und in die eiskalte Nordsee gestürzt ist - das berichtet die britische Zeitung "Daily Record".

Frau berichtet von Vorfall

Im Interview mit der britische Zeitung sagt die Ehefrau von Liam Jones: „Er ist einfach weg. Ich werde ihn nie wieder sehen. Ich bin am Boden zerstört und habe so viele Fragen. Keiner kann mir diese aber beantworten oder erklären, was passiert ist". Die Frau erzählt weiter wie so von dem Vorfall von Liams Schwester erfahren hat: „Sie sagte mir, es gab leider einen Unfall und Liam würde ‚nicht wiederkommen‘. Daraufhin erläuterte sie, sie hätte per Videoüberwachung gesehen, wie er über Bord fiel".

Wie "The Telegraph" berichtete meldet sich MSC Cruises: „Wir sind zutiefst getroffen von dieser schrecklichen Nachricht. Unsere Gedanken sind bei der Familie, während dieser unfassbar schweren Zeit". Ein sehr tragischer Unfall, der jedoch relativ selten passiert - im Jahr 2023 sind 10 Personen von Board eines Kreuzfahrschiffs gegangen.