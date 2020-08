230 Personen lieferten sich Massenschlägerei auf Kreta

22 Pakistani und zwei Griechen wurden festgenommen.

Athen. Bei einer Schlägerei zwischen rund 200 Pakistani und etwa 30 Griechen sind am Samstagabend auf Kreta nahe der Ortschaft Tymbaki mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie der Staatsrundfunk (ERT) am Sonntag berichtete, konnten starke Einheiten der Polizei in der Nacht auf Sonntag die zwei Gruppen trennen. Dabei seien 22 Pakistani und zwei Griechen festgenommen worden.

Die Polizei bestätigte dies, wollte aber zunächst nichts über die Ursachen des schwerwiegenden Streits mitteilen. Örtliche Medien berichteten, die Schlägereien hätten begonnen, nachdem ein Pakistani eine Griechin beleidigt habe.

Im Raum Tymbaki mit einer großen landwirtschaftlichen Produktion arbeiten nach Schätzungen des Staatsfernsehen rund 3.000 ausländische Landarbeiter. In ihrer Mehrheit sind sie Pakistani. Diese Menschen sind nach Aussagen humanitärer Organisationen unterbezahlt und hausen in ungeeigneten Unterkünften. Die Lage sei schon seit Monaten explosiv, berichtete ein Reporter des Staatsfernsehens.