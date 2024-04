27 Verletzte bei Busunglück auf Autobahn

Als ein Reisebus mit 75 Schülern an Bord die Kontrolle verlor, kippte er auf der Autobahn um.

Am Sonntagmorgen trat ein Bus mit 75 Fahrgästen, zum größten Teil Schüler, eine Reise von Marburg in Hessen nach England an. Um halb sieben Uhr geriet das Fahrzeug ins Wanken und kippte schließlich mitten auf der Autobahn um. Damit war der Ausflug auch schon wieder beendet.

27 Verletzte, vier davon schwer

Wie und warum sich der Verkehrsunfall genau ereignete, ist derzeit noch nicht klar. Insgesamt wurden dabei 27 Insassen verletzt, vier davon schwer. Auch der Busfahrer selbst musste medizinisch behandelt werden, wie die Bild berichtete. Einige Eltern holten ihre Kinder selbst vom Unfallort ab, wo der Bus erst noch geborgen werden muss, ehe die Sperre des Straßenabschnitts aufgehoben werden kann.