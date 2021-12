35-Jährige hat drei Schönheits-OPs gleichzeitig und stirbt

Die 35-jährige Mutter Roberta Lopes dos Passos hinterlässt zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren.

Brasilien. Die 35-jährige Lehrerin und zweifache Mutter, Roberta Lopes dos Passos, aus Brasilien hat sich drei Schönheits-Operationen gleichzeitig unterzogen. In deren Folge erlitt sie einen Herzinfarkt und starb. Sie hinterlässt zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren. Ihre Familie erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die behandelnden Ärzte.

Mitte Dezember ließ sie sich bei den drei Eingriffen in einem Krankenhaus in Tijucas die Bauchdecke und die Brüste straffen, sowie Fett absaugen lassen – drei Schönheits-OPs auf einmal. Nach den sechsstündigen Operationen soll sie laut ihrem Mann, Leandro Luiz Silveira, über Schmerzen in der Brust geklagt haben. Das Ärzteteam schickte sie nachhause und soll dem Ehepaar gesagt haben, dass das nach einer solchen OP normal sei.

In künstliches Koma versetzt

Als sich ihr Zustand verschlechterte, brachte sie ihr Mann ins Hospital do Coração in der Stadt Balneário Camboriú. Dort wurde sie auf die Intensivstation gebracht und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Neun Tage später, am 24. Dezember, starb die 35-Jährige. Als Todesursache gaben die behandelnden Ärzte einen Herzinfarkt infolge der drei Schönheitsoperationen an.

Die Opferfamilie erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Der Chirurg, der die Schönheitsoperationen durchgeführt hat, behauptet laut Medienberichten, dass bei den OPs alles reibungslos verlaufen sei. Das Krankenhaus stellte sich vor den Chirurgen. Laut "Observador Regional" teilte das Spital mit, dass es "strenge Pflegeprotokolle befolgt und seine Patienten vor, während und nach jedem Eingriff überwacht". Das Gesundheitsamt teilte nun mit, den Fall zu untersuchen.