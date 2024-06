45 Grad! Hitze-Alarm in Urlaubsregion

Eine intensive Hitzewelle überrollt Südosteuropa und bringt Temperaturen, die weit über dem Durchschnitt für diese Jahreszeit liegen.

Besonders betroffen sind Griechenland und die Türkei, wo die Quecksilbersäule bis zu 45 Grad erreichen soll.

Hitzewelle sorgt in der Türkei für extreme Temperaturen

Ab Dienstag zieht eine Mini-Hitzewelle über Griechenland und die Türkei und sorgt dort für Temperaturen von bis zu 45 Grad. Diese außergewöhnliche Hitze soll mindestens bis Donnerstag anhalten. Die zuständigen Behörden in beiden Ländern haben bereits Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln veröffentlicht, um die Bevölkerung zu schützen.

Griechenland: Brütende Hitze und Vorsichtsmaßnahmen

In Griechenland werden in vielen Regionen, darunter Mittelgriechenland, die Halbinsel Peloponnes, die Kykladen und Kreta, ab Dienstag Temperaturen von über 40 Grad erwartet, teils sogar bis zu 45 Grad. Der griechische Wetterdienst hat diese extremen Temperaturen angekündigt und das Rote Kreuz rät zu besonderer Vorsicht. Die Empfehlungen umfassen, sich nicht in der Sonne aufzuhalten, Fensterläden geschlossen zu halten, ausreichend Wasser zu trinken und nur leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Das Rote Kreuz betont zudem, dass es wichtig ist, den Kontakt mit Freunden und Familie aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass insbesondere älteren Menschen gut geht. Alkohol und sportliche Aktivitäten im Freien sollten vermieden werden. Kinder und Tiere dürfen keinesfalls tagsüber im Auto gelassen werden, und Haustiere sowie streunende Tiere sollten stets mit Wasser versorgt werden.

Hohe Waldbrandgefahr in Griechenland

Die Feuerwehr in Griechenland zeigt sich ebenfalls besorgt. Nach einem regenarmen Winter und den seit Anfang Juni ungewöhnlich hohen Temperaturen ist die Waldbrandgefahr, besonders in Mittelgriechenland, sehr hoch. Die Behörde hat über Twitter eindringlich vor dieser Gefahr gewarnt.

Türkei: Hitzewarnung für die Bevölkerung

Auch der türkische Wetterdienst hat für Dienstag und Mittwoch eine Hitzewarnung herausgegeben. Im Westen des Landes werden Temperaturen von bis zu 45 Grad erwartet, was etwa 12 Grad über den für diese Jahreszeit üblichen Werten liegt.

Die Bevölkerung wird dazu aufgefordert, sich zwischen 11 und 16 Uhr nicht im Freien aufzuhalten, besonders ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke.