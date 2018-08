50 Flüchtlinge stürmen beliebten Badestrand

Spanien hat Italien inzwischen als Hauptankunftsland für Migranten in der EU abgelöst. Seit Jahresbeginn kamen nach Angaben der Internationalen Migrationsorganisation (IOM) knapp 23.000 Flüchtlinge über das Meer in Spanien an. 307 starben bei dem Versuch, über das Meer nach Spanien zu gelangen.

Verdutzte Badegäste

Am Wochenende erreichten rund 50 Flüchtlinge aus Afrika mit einem Motorboot die spanische Südküste. Die Migranten legten dabei am Playa de la Barrosa nahe der Stadt Cadiz vor den Augen zahlreicher Badegäste an Land an. Auf Handyvideos sieht man, wie die afrikanischen Flüchtlinge aus dem Boot steigen und dann schnell ins Landesinnere laufen.

Mirad !!!

Increíble !!!

Jamás pensé que viviría esto en primera persona.

Esta misma tarde en la playa de la Barrosa, en Chiclana de la frontera (Cádiz) pic.twitter.com/XQkmiIIkSj — DANIEL CABALLERO (@danicaballero90) 26. August 2018

Laut der spanischen Polizei konnten rund 25 Migranten aufgegriffen werden. Die restlichen 25 waren vorerst unauffindbar.