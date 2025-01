7-jähriger Bub bricht im Turnunterricht zusammen – tot

Das kleine Dorf Uttenheim steht unter Schock und trauert um den 7-jährigen Ayoub, der plötzlich im Turnunterricht zusammenbrach und später im Spital verstarb.

Südtirol. Der tragische Vorfall ereignete sich am Mittwoch und versetzte nicht nur den Ort Uttenheim, sondern ganz Südtirol und Italien in Trauer: Der kleine Ayoub (7) brach in der Schule zusammen und starb wenig später im Brunecker Krankenhaus, wie "stol.it" berichtet.

Der 7-jährige Ayoub, dessen Familie aus Marokko stammt, war zuerst mit seiner Klasse in der Brunecker Intercable Arena Eislaufen. Ein Bus brachte die Kinder zur Schule zurück, wo Turnunterricht am Programm stand – gleich zu Beginn wandte sich der Bub an eine Lehrkraft, dass ihm schwindelig sei. Er setzte sich hin und brach gleich darauf zusammen.

Sofort wurde ein Notarzt alarmiert. Doch trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb das Kind wenig später im Krankenhaus von Bruneck.

Nach dem Tod des Buben herrscht Fassungslosigkeit

"Wir trauern mit der Familie des kleinen Ayoub. Es ist unbegreiflich und unfassbar traurig, wenn ein Kind mitten aus dem Leben, mitten aus der Schulgemeinschaft gerissen wird", sagte der Südtiroler Bildungslandesrat Philipp Achammer.

Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner sagte: "Für die Familie, aber auch für die Schulgemeinschaft, vor allem für die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und für die Lehrpersonen, ist dies ein besonders tragisches Ereignis." Sie fügt hinzu: "Wir stehen in diesen schwierigen Momenten an der Seite der Schule und der Angehörigen."

Infektion Schuld am Tod?

Laut der Zeitung "Alto Adige" deuten erste im Krankenhaus durchgeführte Untersuchungen darauf hin, dass der 7-jährige an einer Infektion gelitten haben soll. Demnach könnte ein Zusammenhang zwischen dem Tod des Buben und der nun posthum diagnostizierten Infektion bestehen.

Diese Information wurde aber von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Wie "stol.it" berichtet, stehe laut Staatsanwaltschaft das Ergebnis der Untersuchungen noch aus.