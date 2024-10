7. Oktober: Dritter Luftalarm in Tel Aviv am Jahrestag

Fünf aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse großteils abgefangen

Die israelische Armee hat nach eigener Darstellung fünf aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse über dem Zentrum des Landes geortet. Einige seien abgefangen worden, der Rest in offenem Gelände niedergegangen. Über mögliche Opfer oder Schäden durch herabfallende Raketentrümmer wurde zunächst nichts bekannt.

In der Küstenmetropole Tel Aviv gab es deswegen am ersten Jahrestag des Massakers von Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Organisationen aus dem Gazastreifen erneut Luftalarm. Über der Stadt waren mehrere laute Explosionen zu hören, berichtete eine dpa-Reporterin. Zuvor hatten die Sirenen am Montag schon zweimal geheult - wegen Geschossen aus dem Gazastreifen und aus dem 2.000 Kilometer entfernten Jemen.