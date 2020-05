Muss das wirklich sein? Die Antwort lautet ganz klar nein und dennoch trafen sich am Samstag Hunderte Schaulustige um einige von der berühmten "Durdle Door"-Klippe im britischen Dorset springen zu sehen. Aus rund 60 Metern Höhe stürzten sich die Kandidaten ins Meer. Am Strand drängten sich Hunderte Schaulustige trotz Coronakrise eng aneinander um das "Spektakel" verfolgen zu können.

Dass dies nicht für jeden Springer gut ausgehen werde, war vorherzusehen. Auf Twitter waren Videos zu sehen, wie einige mit dem Hintern voraus oder gar auf dem Bauch aufs steinharte Wasser aufprallten. Wenn ein solcher Sprung schon aus einer vergleichsweise geringen 10-Meter-Distanz äußerst schmerzhaft und gefährlich ist, kann man sich vorstellen, was das mit dem Körper aus einer solchen Höhe macht.

Video of the utter moron in Durdle Door, who thought jumping into shallow water below would end well. pic.twitter.com/r10GZb6kdO

Please forgive me. I don’t swear often but absolutely fucking madness. You wouldn’t know we still have nurses, health care workers, care workers & doctors sweating their souls off in PPE. For what?! #Dorset #DurdleDoor #COVID19 #COVIDIDIOTS pic.twitter.com/6tzwJhKx1J