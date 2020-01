Der schlimmste Pädophile Australiens: Missbrauchte 47 Kinder

Die Medien sprechen vom schlimmsten Pädophilen Australiens.

Melbourne. Boris Kunsevitsky hat in den letzten Jahren 47 Buben sexuell missbraucht. Nun wurde er in Melbourne zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Missbrauchsfälle in 4 Ländern

Kunsevitsky wurde am Mittwoch von einem Gericht in Melbourne zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich bekannt hatte, mehr als 15 Jahre lang Kinder sexuell missbraucht und Kinderpornografiematerial produziert zu haben. Bevor er im September 2017 in Australien verhaftet wurde, lebte er in Singapur, wo er fünf Kinder missbrauchte. Weitere Länder, in denen er "aktiv" war, waren die Philippinen, Indonesien und Australien.

Bekannte sich schuldig

Der 53-Jährige bekannte sich insgesamt zu 59 Anklagepunkten schuldig, darunter Sex mit einem Kind, Herstellung von Kinderpornografiematerial, Veranlassung eines Kindes, Sex mit einem anderen Kind zu haben, andauernder sexueller Missbrauch eines Kindes und Import von Kinderpornografiematerial.

Der 53-Jährige muss mindestens 28 Jahre seiner Gefängnisstrafe absitzen, bevor er für eine Bewährung infrage kommt.