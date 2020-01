Indien droht Pakistan mit militärischer Stärke

Indiens Regierungschef Narendra Modi hat Pakistan mit der militärischen Stärke seines Landes gedroht.

Neu-Delhi. Indien sei nun in der Lage, das Nachbarland innerhalb von weniger als zehn Tagen in einem Krieg zu besiegen, sagte Modi am Dienstag vor Militärvertretern. "Pakistan hat bereits drei Kriege verloren. Unsere Streitkräfte werden nicht mehr als sieben bis zehn Tage brauchen, um Pakistan dran glauben zu lassen."

Bereits drei Kriege ausgefochten

Die beiden Atommächte haben bereits drei Kriege ausgefochten, unter anderem 1947 und 1965 um die umstrittene Kaschmir-Region. Im Februar vergangenen Jahres drohte ein vierter Krieg, als der Kaschmir-Konflikt gefährlich aufflammte. Nachdem bei einem Selbstmordanschlag in Kaschmir 40 indische Sicherheitskräfte getötet wurden, lieferten sich Indien und Pakistan heftige Gefechte.



Regierungschef Modi steht nach wochenlangen Protesten gegen ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz und angesichts einer schwächelnden Wirtschaft innenpolitisch unter Druck.