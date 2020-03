Nach Niederlagen am Super Tuesday steigt der US-Milliardär nach nur wenigen Wochen wieder aus.

Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA nach seinem schlechten Abschneiden am Super Tuesday auf. Das teilte Bloomberg am Mittwoch mit.