Ministeriums-Brief an Seenot-Retter: "Einsätze einstellen"

Das deutsche Bundesinnenministerium bittet in einem Schreiben private Seenotretter, ihre Arbeit im Mittelmeer einzustellen.

Wegen der aktuellen Coronavirus-Krise, soll der Abteilungsleiter für Migration im deutschen Bundesinnenministerium, Ulrich Weinbrenner, einen Brief an die privaten Seenotretter mit der Bitte ausgeschickt haben, die Rettung von Flüchtlingen derzeit einzustellen, wie "Neues Deutschland" schreibt.

"Angesichts der aktuellen schwierigen Lage appellieren wir deshalb an Sie, derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See gegangene Schiffe zurückzurufen", schreibt Weinbrenner darin. Der Brief sei an die Organisationen Sea-Eye, Lifeline, Sea-Watch und das von Ärzte ohne Grenzen betriebene Projekt SOS Mediterranee geschickt worden, heißt es im Medienbericht.