Überlebender schildert Sekunden vor Flugzeugabsturz

Pakistan: Airbus stürzte über Wohngebiet ab.

Karachi. Beim Absturz einer Passagiermaschine in einem dicht besiedelten Wohnviertel der größten pakistanischen Stadt Karatschi sind 97 Menschen ums Leben gekommen. In der Maschine saßen 99 Passagiere - nur zwei davon überlebten wie durch ein Wunder, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Provinz Sindh am Samstag.

Einer der Überlenden ist der 37-jährige Mohammad Zubair (siehe Foto oben). In einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur AP, das er im Krankenbett führte, schilderte er die Sekunden vor dem Absturz: Es gebe eine Triebwerkstörung, die Landung könne "problematisch" sein, habe der Pilot gesagt. Das war das Letzte, woran Zubair sich erinnert.

Der Maschinenbauingenieur wachte im Chaos auf. Zubair erinnert siuch: "Ich sah so viel Rauch und Feuer. Ich hörte Menschen weinen, Kinder weinen." Er sei aus dem Rauch und den Trümmern herausgekrochen und schließlich vom Boden gezogen und zu einem Krankenwagen gebracht worden.

"Wir drehen um, Sir, die Triebwerke sind ausgefallen"