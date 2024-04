Ab heute: Venedig verlangt 5 Euro Eintritts-Gebühr

In Venedig beginnt heute eine neue Ära. Die Lagunenstadt testet erstmals ein umstrittenes Gebührensystem für Tagestouristen.

Die Sonderabgabe von fünf Euro müssen alle Besucher zahlen, die zwischen 8.30 und 16.00 Uhr in die Lagunenstadt wollen. Tagestouristen müssen im Vorfeld im Internet einen QR-Code erwerben, der an den wichtigsten Zugangspunkten in die Stadt kontrolliert wird.

Trafiken. Zudem müssen sie sich auf der Webseite www.cda. ve.it ihre Eintrittskarte besorgen. Das Ticket kann auch in Trafiken erworben werden. Das Eintrittsgeld wird an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben: Vom 25. bis 30. April, vom 1. bis 5. Mai und an allen übrigen Wochenenden (Sa-So) bis zum 13. und 14. Juli. Wer zu den kleineren Inseln Murano, Burano und Torcello will, brauche kein Ticket.