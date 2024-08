Achtung Urlauber: Kot-Alarm vor Kroatiens Traum-Insel

Hier sollten die Badegäste gewarnt sein.

Im Meer vor der Insel Korčula wurden die Grenzwerte für Fäkalbakterien überschritten.

Bitte nicht baden

Wenn man nach Korčula in den Urlaub fährt, sollte man jetzt nicht im Meer baden. So lautet eine aktuelle Warnung. Der Grund: Kot-Alarm vor Korčula. Kroatische Medien berichten von der Verschmutzung und warnen.

Experten werten aus

Die Wasser-Werte werden regelmäßig von Experten untersucht. Das Institut für öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva trägt dafür die Verantwortung. Dieses Jahr war es die sechste Untersuchung und es wurden neue Ekel-Werte festgestellt.

Offizielles Statement

"Es wurde festgestellt, dass die Ergebnisse der Analyse des am 29. Juli entnommenen Bademeeres am Lume-Strand in Smokvica die Grenzwerte für den mikrobiologischen Indikator Escherichia coli überschreiten", hieß es offiziell am Dienstag.