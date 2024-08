Todes-Fisch jetzt in unseren Urlaubsmeeren

Vor ihnen muss man Angst haben und sich in Acht nehmen.

Diese Todes-Fische streifen durch die Urlauber Meere in Griechenland.

In Acht nehmen

Es gilt: unbedingt Hände und Füße on den Tieren lassen. Auch auf dem Teller können sie zur Gefahr werden. Es geht um den Hasenkopf-Kugelfisch. Erst kürzlich wurde er von der Küste Kroatiens gesehen.

Mega-giftig

Der Fisch gehört zu den giftigsten Exemplaren seiner Art. Über den Suezkanal gelangte er wohl zu uns und macht jetzt die Touristen-Meere unsicher. Weil auch bei uns die Wassertemperatur steigt, fühlt er sich hier immer wohler.

Das sagt der Experte

Auch in Griechenland und der Türkei treibt er sich herum. "In den griechischen Meeren gibt es fünf oder sechs Arten, alle sind giftig", sagte Paraskevi Karahle, Meeresbiologin am Hellenic Center for Marine Research (ELKETHE), zu "CNN Greece". Wenn man den Fisch ist, können schon 2 Milligramm tödlich sein. Auch berühren darf man den Fisch auf keinen Fall. Ein Gegenmittel gibt es bis jetzt noch nicht.