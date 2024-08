Ältestes Zoo-Faultier der Welt ist tot

Große Trauer im Krefelder Zoo: Der pelzige Publikumsliebling, Faultier Jan, ist mit 54 Jahren gestorben.

Er war das Rekord-Faultier: Mit 54 Jahren starb das "deutsche" Zweifinger-Faultier Jan, der im Krefelder Zoo ein kleiner Star war, ist vergangene Woche im Regenwaldhaus wegen Altersschwäche gestorben, das teilte der Zoo mit. Das 1969 in der freien Wildbahn geborene Tier lebte seit 38 Jahren in Krefeld, zuvor wohnte Jan bis 1986 im Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

Aufgrund seines Alters wurde das Tier 2021 ins Guinnessbuch der Rekorde als das ältestes Faultier in Menschenhand aufgenommen. Die damit verbundene Urkundewurde bis zuletzt jährlich neu ausgestellt. Den Spitznamen "Rekord-Faultier" bekam das Tier aber nicht nur aufgrund seines Alters, sondern auch wegen seiner hohen Anzahl von Nachkommen. Zusammen mit den beiden Weibchen Lolita und Trine wurde Jan in Krefeld nachweislich 22-facher Vater.

Nach Angaben des Zoos lebt jetzt noch die 22-jährige Trine mit Jans letztem Nachwuchs im Krefelder Regenwaldhaus. Das jüngste Faultier ist ein Männchen und kam erst im März 2024 zur Welt.