Afghanistan: Kanzler-Biograf kritisiert Kurz

Die Gewalt in Afghanistan eskaliert völlig. Paul Ronzheimer über die Lage vor Ort.

Sie waren in Kabul, Amerikaner zwangen Sie und andere Journalisten zur Ausreise. Wie gefährlich ist die Situation tatsächlich?: Es ist wahnsinnig gefährlich. Von allen Seiten drängen Tausende in Richtung der verschiedenen Tore am Flughafen, weil sie alle in letzter Sekunde Afghanistan verlassen wollen. Es zählt jede Stunde, schließlich beenden auch die USA am 31. August die Rettungsmission.Und jetzt dieses Attentat. Die Bilder, die ich gesehen habe, sind grausam...