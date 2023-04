Alarm: Schwarzes Loch dreht sich Richtung Erde!

Das schwarze Loch ändert die Ausrichtung seines Zentrums überraschend. Das könnte eine Gefahr für unseren Planeten darstellen

Galaxie mit ungewöhnlichen Eigenschaften entdeckt! Wissenschaftler haben die Galaxie PBC J2333.9-2343 neu klassifiziert, nachdem sie herausgefunden haben, dass sich ihr Zentrum auf die Erde ausrichtet. Das bedeutet, dass wir jetzt einen unglaublichen Einblick in ihre Struktur und ihr Verhalten bekommen können. Diese Galaxie, die etwa 657 Millionen Lichtjahre entfernt ist, wird von einem supermassiven schwarzen Loch angetrieben, welches einen relativistischen Jet ausstrahlt. Und das ist noch nicht alles - ihre Größe ist unfassbar! Fast vier Millionen Lichtjahre breit, hat sie die 40-fache Größe unserer eigenen Milchstraße.

Eine Bedrohung für die Erde?

Doch was hat dazu geführt, dass sich diese Galaxie in unsere Richtung dreht? Die Wissenschaftler vermuten, dass eine Kollision mit einer anderen Galaxie dafür verantwortlich ist, aber es ist unklar, ob diese Verschiebung eine Bedrohung für uns darstellt. Eines ist jedoch sicher: Die Forschung an PBC J2333.9-2343 wird uns helfen, mehr über die Entstehung von Galaxien und Schwarzen Löchern zu erfahren und die frühen Phasen des Universums zu verstehen.