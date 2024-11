Alle Jahre wieder: McSki als g'schmackiger Pisten-Hit

McDonald's auf der Ski-Piste - gibt's nicht? Gibt's doch!

Was wäre der winterliche Pistenausflug ohne Hüttengaudi? Ein Szenario, das für viele Skifahrer ganz undenkbar ist. Üblicherweise überwiegen an den beliebten Skihütten traditionelle und einheimische Köstlichkeiten - doch in Schweden ist das anders. Dort sorgt ein amerikanisches Fast-Food-Lokal nämlich für eine Besonderheit: der weltweit einzige McSki!

© TikTok/chainreactionyt

Die McDonald's-Filiale auf der Piste gibt es schon seit den 1990er Jahren und erfreut sich im Skigebiet Lindvalllen seither großer Beliebtheit. Gut 170 Kunden bietet die Hütte Platz mit den weltbekannten Köstlichkeiten von McDonald's. Grund genug, dass eine junge Britin und ihr Vater extra eine Reise unternahmen, um McSki einen Besuch abzustatten.

© TikTok/chainreactionyt

Olivia Foley (21) und Papa Andrew (42) wurden auf die Filiale via TikTok aufmerksam und buchten kurz darauf ihre Flüge nach Skandinavien. Von Norwegen aus machten sie sich auf den fünfstündigen Weg nach Schweden - genauer in den Winter-Skiort Lindvallen - zu McSki. Dort angekommen, fanden sie ein McDonald's-Restaurant mit der klassischen Auswahl an Burgern, Nuggets und Pommes vor. "Es war ein normales McDonald's, aber mitten auf einer Skipiste", so Olivia über Social Media. Dennoch - der Besuch war für sie ein unvergessliches Erlebnis, das die lange Reise allemal wert war.