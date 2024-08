Alle Verletzten von Solingen werden überleben

Alle Verletzten des Terror-Anschlags werden überleben. Das verkündete der Innenminister von Nordrhein-Westfalen Herbert Reul (CDU).

Vergangenen Freitag wurden drei Menschen bei einem Stadtfest in Solingen mit einem Messer getötet. Acht weitere wurden verletzt, vier davon schwer. Tatverdächtig ist ein 26 Jahre alter Syrer, der seit Sonntagabend unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft ist.

Heute verkündete Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, dass alle Verletzten des Terror-Anschlags überleben werden. Das der mutmaßliche Täter schnell gefasst worden sei, sei eine große Leistung, so Reul. In diesem Staat gebe es zum Glück viele Leute, die mit enormem Kraftaufwand solche Leistungen vollbringen würden.