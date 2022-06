Am Strand eingeschlafen - jetzt wird Urlauberin vermisst

Der Aufenthalt zweier Senioren in einem Spa-Hotel an auf Kreta endete tragisch.

Die beiden Senioren aus Österreich waren laut griechischen Medien am Sonntag am Strand von Katharades im Südosten der Insel schwimmen gegangen. Danach schliefen sie auf den gemieteten Sonnenliegen direkt neben ihrem Hotel ein. Früh am Morgen wachte der Ehemann auf und stellte zu seinem Entsetzen fest, dass seine Frau nicht mehr neben ihm lag, nicht ins Hotel zurückgegangen war und seitdem nicht mehr zu finden bzw. zu erreichen war.

Der Verdacht: Die vermisste 80-Jährige, die altersbedingte Orientierungsprobleme hatte, könnte -möglicherweise schlafwandelnd -ins Meer gegangen sein. Eine große Suchaktion mit Hilfe örtlicher Fischer verlief leider negativ. Die Österreicherin dürfte ertrunken sein.