Amazon-Chef Bezos schickte weitere sechs Menschen ins All

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat sechs weitere Menschen für einen Kurztrip ins All geschickt.

Die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Sharon und Marc Hagle und Gary Lai, ein Manager von Bezos Raumfahrtfirma Blue Origin, hoben am Dienstag an Bord des Raketensystems "New Shepard" im Westen des US-Bundesstaats Texas ab, wie auf Live-Bildern der Firma zu sehen war.

La compañía @blueorigin , de Jeff Bezos, lanzó con éxito este jueves su cuarta misión de turismo espacial,el ???? New Shepard , mientras continúa en su esfuerzo de hacer que los vuelos de alta velocidad al borde del espacio sean pilar de la cultura pop.



????@SpaceNosey pic.twitter.com/HMwBezINr8 — IRMA RIBBON (@IrmaRibbon) March 31, 2022

Rund zehn Minuten später landete die Kapsel des weitgehend automatisierten Raketensystems mithilfe von Fallschirmen wieder. Wie viel die Unternehmer für ihre Tickets zahlten, teilte Blue Origin nicht mit.

Our #NS20 astronauts are inside of the Astronaut Training Center with CrewMember 7 Sarah Knights. A thread about our crew: pic.twitter.com/55oWecobor — Blue Origin (@blueorigin) March 31, 2022

Vierter bemannte All-Ausflug des Milliardär

Es war bereits der vierte bemannte All-Ausflug des Unternehmens: Beim ersten im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten im Oktober 2021 nahm der 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als "Captain Kirk" in "Star Trek" weltberühmt geworden war. Beim dritten Flug im Dezember 2021 waren unter anderem die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, Laura Shepard Churchley, und der TV-Moderator Michael Strahan dabei.

Der vierte Flug war ursprünglich für den 23. März geplant gewesen - mit dem US-Komiker Pete Davidson als "Ehrengast". Nach der Verschiebung sei es Davidson aber nicht mehr möglich gewesen, dabei zu sein, hatte Blue Origin mitgeteilt. Ob der Comedian nun zu einem späteren Zeitpunkt ins All fliegen könnte, teilte Blue Origin zunächst nicht mit.