Amok-Alarm in Hagen: Schwangerer Frau in Kopf geschossen

Durch Schüsse an zwei Orten sind am Samstag in der deutschen Stadt Hagen insgesamt vier Menschen verletzt worden.

Eine Person ist in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der federführenden Polizei Dortmund. Ein Täter befand sich am frühen Samstagnachmittag auf der Flucht. Nach ihm werde mit Hochdruck gefahndet. Die Polizei schloss aber nicht aus, dass es mehrere Täter geben könne. Nach erstem Stand der Ermittlungen könnten die Hintergründe der Tat im familiären Umfeld liegen. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, soll ein Schütze seiner schwangeren Frau in den Kopf geschossen haben. Bei einem der Tatorte handelte es sich den Angaben zufolge um einen Friseursalon im Stadtteil Eilpe. Zweiter Tatort war demnach ein Wohnhaus in der Hagener Innenstadt. Beide Orte liegen etwa zehn Fußminuten voneinander entfernt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.