Angst vor Zwangsheirat: Frauen nehmen Rattengift

Sie präsentierten sich moderat und geläutert, jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht.

Kabul. Nicht einmal eine Woche ist die Pressekonferenz der Taliban her. Sie würden die Pressefreiheit wahren und Frauenrechte achten, zudem wurde eine Generalamnestie verkündet; alle, die auf Seite der NATO gearbeitet haben, würden verschont werden. Es war alles gelogen.

Minderjährige wollten sich das Leben nehmen

Frauen. Die Austro-Afghanin Manizha Tschany hat täglich Kontakt mit ihren Verwandten in Afghanistan. Tschany erzählt, was sich in der Hauptstadt Kabul abspielt. Mädchen werden aus den Häusern gezerrt, um zwangsverheiratet zu werden. Widersetzen sie sich, werden sie gefoltert und getötet.

Mit Rattengift das Leben genommen

„In den ländlichen Gegenden führen die Taliban Listen über Frauen. Wer wieviele Kinder hat und welche Kinder Mädchen sind. Wenn eine Frau nicht zur Registrierung geht und die Taliban kommen drauf, wird das ganze Dorf bestraft. In der Nachbarschaft meiner Tante haben sich Mädchen mit Rattengift bereits das Leben genommen. Auch meine beiden minderjährigen Cousinen haben Selbstmordversuche unternommen. Meine Tante konnte sie aber stoppen“, sagt Tschany zu ÖSTERREICH.

Journalisten. In Jalalabad wurden die Journalisten Ahmad Kavosh von Khurshid TV und Mahrmood Naimi von Ariana TV verprügelt, weil sie dokumentierten, wie Menschen die Taliban-Fahne gegen die afghanische tauschten. An diesem Tag starben drei Menschen.Kavosh versuchte auch am Flughafen in Kabul einen Taliban-Kämpfer zu interviewen und wurde geschlagen.

Kollaborateure.

Es mehren sich auch Berichte über Taliban, die mit Namenslisten nach Personen suchen, die an der Seite der NATO-Truppen gegen die Taliban gekämpft haben. Jüngst wurde der Polizeichef der Region Bdghis, Haji Mulla Achakzai, exekutiert. Achakzai, der als glühender Taliban-Gegner galt, hatte sich vor einigen Tagen ergeben.