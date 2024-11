ARD-Skandal-Satiriker reist durch die USA: Auch Jan Böhmermann an Bord

Da haben sich zwei gefunden.

"El Hotzo" ist ein deutscher, selbsternannter Satiriker, jetzt geht er auf Tour in den USA. Auch Jan Böhmermann ist an Bord.

Sebastian Hotz alias El Hotzo bedauerte es im Sommer, dass Donald Trump beim Attentatsversuch in Pennsylvania nicht ums Leben kam. "Leider knapp verpasst", schrieb er. Hinterher schob er: "Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben." Für ihn ist Trump ein Faschist. Es zu bedauern, dass ein Attentat auf einen ehemaligen US-Präsidenten nicht erfolgreich war, war selbst dem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu viel. Die ARD beendete die Zusammenarbeit mit dem Moderator. Hotz löschte seine Postings und zog sich zurück.

Er ist wieder da

Jetzt ist er wieder da. An seiner Seite, Jan Böhmermann. Bei RTL wird seine neue Sendung gestreamt. Er geht auf "Vergebungs-Tour" in den USA. Einen Trailer dazu haben sowohl RTL, Hotz und Böhmermann in den sozialen Netzwerken geteilt. Böhmermann schickt seinen Kollegen darin in die USA, um sich zu entschuldigen. Klar ist: Ernst meinen die beiden das natürlich nicht. Reue ist keine Sache der Satiriker. Sie wollen einen draufsetzen. Hotz wurde interviewt und sagte: "Wenn mich jemand mit der Pistole am Kopf fragen würde, ob es in Ordnung ist, über den Tod eines Menschen Witze zu machen, dann würde ich wahrscheinlich sagen: grundsätzlich nicht. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass es da auch Ausnahmen gibt. So viel Doppelmoral leiste ich mir."





NOT SORRY

Im Interview zeigt Hotz außerdem ein "I AM SORRY MR PRESIDENT"-Tattoo auf seinem Oberschenkel. Darüber – eingefügt mit einem Pfeil – hat sich Hotz ein "NOT" tätowieren lassen. Am 3. November soll es losgehen. Produziert wird das Ganze von der Firma, die auch Böhmermanns Sendung beim ZDF macht. Für RTL ist die Sache von einem "satirischen Blickwinkel" aus zu betrachten.