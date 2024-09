Asteroid "2024 ON" jagt auf die Erde zu

Ein massiver Asteroid in der Größe eine Fußballstadions rast auf die Erde zu - und wird sie nur knapp verfehlen!

"2024 ON", ein als "potenziell gefährlich" eingestufter und erst kürzlich entdeckter Asteroid, hat einen Durchmesser von 260 Metern. Derzeit rast er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Mit seiner beeindruckenden Größe wird er am kommenden Dienstag in einer sicheren Entfernung von knapp einer Million Kilometern an der Erde vorbeiziehen - das entspricht etwa dem 2,6-fachen Abstand zwischen Erde und Mond. Wie die NASA versicherte, wird "2024 ON" die Erde auf alle Fälle verfehlen.

Nachdem der Asteroid unseren Planeten passiert, wird er wieder in die Tiefen des Sonnensystems verschwinden und erst im November 2035 zurückkehren – diesmal jedoch in einem noch größeren Abstand als heuer. Allerdings: Im Jahr 2109 könnte "2024 ON" der Erde doch noch einmal gefährlich nahekommen. Sollte es dann zu einem Einschlag kommen, könnten katastrophale Folgen wie weltweite Tsunamis oder drastische Wetterveränderungen drohen.

Auch "2024 ON" genau beobachtet wird, gibt es noch andere Asteroiden, die als weitaus bedrohlicher gelten, darunter der Asteroid "Apophis". Dieser wird an er Erde im April 2029 gefährlich nahe vorbeirasen und wird dann wohl mit bloßem Auge sichtbar sein.