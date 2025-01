"Auf keinen Fall": Putin vor laufender Kamera bloßgestellt

Während einer Sitzung des Kuratoriums der Moskauer Staatsuniversität sprach der russische Präsident Wladimir Putin plötzlich über Gehälter und fragte in die Runde, was denn der durchschnittliche Lohn in Moskau sei. Die Antwort lautete 140.000–160.000 Rubel (ca. 1.371 bis 1.567 Euro).

Dies machte Putin sichtlich fassungslos. „Auf keinen Fall. Mehr“, antwortete der Kreml-Chef dann etwas irritiert und setzte schließlich die Sitzung fort.

"No way. More." - Putin did not believe the salaries of Moscow residents.



During a meeting of the Moscow State University Board of Trustees, he asked about the average salary in Moscow, to which he received an answer of 140,000-160,000 rubles ($1425-$1630).



This discovery came…