Auto rast in New Orleans in Menge: Mindestens 10 Tote

Der Fahrer fuhr laut Polizei absichtlich in die Menge.

In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist in der Neujahrsnacht ein Mann "in voller Absicht" in eine Menschenmenge gefahren, wie die Polizei mitteilte. "Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich", sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz. Es habe sich um "sehr absichtliches Verhalten" gehandelt. Mindestens zehn Personen wurden getötet.

A tragic incident occurred in New Orleans where a driver in a pickup truck deliberately drove into a crowd, resulting in at least 10 fatalities.



Die Tat ereignete sich im berühmten Ausgehviertel French Quarter. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt. Der US-Sender CBS News berichtete, dass es sich laut Augenzeugen um einen Laster gehandelt haben soll, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street in die Menge gefahren sei. Anschließend sei der Lenker ausgestiegen und habe mit einer Waffe geschossen. Die Polizei habe das Feuer erwidert. Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot an Ort und stelle, wie Aufnahmen des Senders WWLTV zeigten. Laut einem Reporter des Senders ließ die Polizei zahlreiche Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte auch die Hauptstraße des Viertels weiträumig ab.

© Getty ×

"Ein schrecklicher Gewaltakt"

"Heute Morgen hat in der Bourbon Street ein schrecklicher Gewaltakt stattgefunden", schrieb der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, auf X (vormals Twitter) und forderte die Menschen auf, sich von dem Gebiet fernzuhalten. Laut der Abteilung für Notfallvorsorge der Stadt (NOLA Ready) wurden die Patienten in mindestens fünf verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Im November 2024 wurden bei zwei getrennten Schießereien entlang der Route einer Parade in New Orleans und einer großen Feier zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt, berichteten lokale Medien. Im Februar 2017 raste ein Pick-up-Truck, der von einem laut Polizei stark betrunken Mann gelenkt wurde, in eine Menge von Zuschauern an der Hauptparade des Mardi Gras. Mehr als 20 wurden verletzt.