Autobombe: Ranghoher Geheimdienstoffizier verliert beide Beine

Eine Autobombe explodierte, als der Mann sich in den Wagen setzte, teilten die Behörden mit. Zwei Menschen seien verletzt worden, so das Ermittlungskomitee. Medien berichteten, dem Offizier seien bei der Explosion die Beine abgetrennt worden; auch seine Ehefrau sei verletzt worden.

Ermittler waren auf dem Parkplatz in einem Wohngebiet im Einsatz, um die Hintergründe des Anschlags aufzuklären. Auch eine "ukrainische Spur" werde untersucht, hieß es.

Im Zuge des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine gab es immer wieder Bombenanschläge auf russischem Gebiet, darunter in der Hauptstadt. Die Ermittler machen dafür stets ukrainische Geheimdienste verantwortlich.

In Sozialen Netzwerken kursierten Videos von Überwachungskameras, die eine Explosion des geparkten Fahrzeugs zeigen. Auf den Aufnahmen waren das zerstörte Auto sowie weitere beschädigte Fahrzeuge zu sehen. Die Verletzten wurden mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht.

It has become known who was blown up in Moscow



Andrey Torgashov, deputy chief of the transmitting radio center of a satellite communications military unit, and his wife were blown up in a car in Moscow. They were hospitalized with serious injuries.



The video shows the moment… pic.twitter.com/vKDQUjrcRq