Mutter mit Kinderwagen angefahren: Frau tot, Kind schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Berliner Innenstadt sind am Samstagvormittag eine 41-jährige Frau getötet und ihr vierjähriges Kind schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden auch weitere Menschen teils erheblich verletzt. Die Frau und ihr Kind seien zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, wo die Mutter dann ihren Verletzungen erlag.

Das Kind musste laut Polizei notoperiert werden. Ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurden demnach ein 83-jähriger Autofahrer sowie der Fahrer eines weiteren Pkw. Weitere Menschen erlitten einen Schock, darunter der Lebensgefährte der getöteten Frau. Der Unfall ereignete sich in der zentralen Leipziger Straße unweit des Potsdamer Platzes in einem Baustellenbereich. Bei der Familie habe es sich um Touristen gehandelt.

Update: 4 Personen wurden schwerverletzt, darunter eine weibliche Person mit Kind, die vor Ort reanimiert werden mussten. Weitere 16 betroffene Personen wurden durch uns betreut. Insg. wurden 7 Personen in die Klinik transportiert. Wir waren mit 48 Kräften vor Ort. pic.twitter.com/fk3wNIoIdD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 9, 2024

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr waren die Frau und ihr Kind an der Unfallstelle zunächst reanimiert worden. Laut Feuerwehr mussten sieben Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. Demnach waren in den Unfall zunächst der Pkw des 83-Jährigen sowie die Frau und ihr Kind verwickelt.

Zum Unfallhergang äußerten sich Polizei und Feuerwehr zunächst darüber hinaus nicht. Eine Polizeisprecherin verwies auf noch laufende Ermittlungen. In Medienberichten hieß es, der erste Autofahrer habe mehrere Fußgängerinnen und Fußgänger angefahren, darunter die Frau und ihr Kind. Danach sei es zu Folgeunfällen gekommen.