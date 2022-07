Bakterien-Alarm: Badeverbot an Italiens Stränden

Wegen zu vieler Bakterien mussten zahlreiche Strände an der Adria gesperrt werden.

Mitten in der stärksten Urlaubszeit haben die italienischen Behörden an der Adria in gleich 30 Orten ein Badeverbot verhängt. Er Grund: Das Meer ist zu stark mit Bakterien belastet.

Wie die Zeitung „La Repubblica“ berichtet, ist vor allem die Region Emilia Romagna betroffen. Die regionale Umweltagentur hat festgestellt, dass an gleich 28 von 98 untersuchten Orten die Grenzwerte für Escherichia-coli-Bakterien überschritten wurden. Der Darmkeim kann Durchfall und Blutvergiftungen auslösen.

Jetzt ist auch das Meer so stark mit Bakterien belastet, dass man an einigen Stellen in der Emilia-Romagna nicht mehr baden darf. https://t.co/7lcZVha0xG — Lisa Kogelnik (@kogelisa) July 28, 2022

Ursache völlig unklar

Betroffen ist unter anderem auch das bei Urlaubern besonders beliebte Rimini. In der Großstadt kann man sich die Werte nicht erklären. „Bei unseren Tests gab es keine Überschreitung“, so ein Stadt-Vertreter. Verbote gibt es zudem etwa in Goro oder Cattolica.

Unklar ist bisher, wie es zur hohen Bakterien-Belastung kommt. Gewöhnlich treten derart hohe Werte nur nach starken Regenfällen auf – Italien leidet aber weiterhin unter einer extremen Trockenheit.