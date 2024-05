Bergsteiger-Paar stirbt auf 4000er-Berg

Ein junges Paar hat beim Bergsteigen sein Leben verloren.

Andrew Niziol (†28) und Patty Bolan (†29) stürzten bei einer Bergtour auf den Mount Whitney (4.419m) in den Tod, wie die "Los Angeles Times" berichtet. Das Pärchen aus den USA war zusammen mit einem Freund unterwegs. Sie trennten sich bei der Tour von dem Bekannten um den Gipfel zu erreichen. Danach wollten sich die drei wieder treffen. Als Niziol und Bolan nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen, meldete der Freund sie als vermisst. Trotz intensiver Suche wurden die beiden erst nach fünf Tagen tot aufgefunden. Offiziell gelten sie als "Sturzopfer".

Nur wenige Tage vor dem tödlichen Sturz war das Bergsteiger-Pärchen am Mount Shasta (4.317m) unterwegs gewesen. "Es ist so unglaublich, jemanden zu haben, mit dem man spontan all diese tollen Dinge unternehmen kann. Du machst mich so glücklich! In ein paar Tagen geht es weiter zum Mount Whitney!", schrieb der 28-Jährige in einem Instagram-Posting.

Die Hintergründe des Unglücks sind bisher nicht bekannt, die Polizei von Tulare County (Kalifornien) hat die Ermittlungen übernommen. Der befreundete Bergsteiger betonte, dass das Paar erfahren und gut ausgerüstet gewesen sei.