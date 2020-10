Betondecke stürzt ein: Vier Arbeiter tot

Opfer teils unter Trümmern und flüssigem Beton begraben.

München. Auf einer Baustelle in Oberbayern ist am Freitag bei Betongießarbeiten eine Decke mit Schalung eingestürzt. Vier Arbeiter kamen bei dem Unfall in Denklingen (Landkreis Landsberg am Lech) ums Leben. Sie wurden teils unter Trümmern und flüssigem Beton begraben. Unter den Toten ist auch ein 16-jähriger Lehrling. Graue Trümmerhaufen zeugten von dem Unglück.

© APA/dpa/Matthias Balk

Mit schwerem Gerät, aber teils auch mit bloßen Händen versuchten die Helfer, die Verschütteten aus den Betonmassen zu befreien. Nach mehr als einer Stunde wurde das letzte Opfer geborgen.

© APA/dpa/Matthias Balk

Zwei der Beschäftigten hatten laut Polizei auf der Decke gestanden, als die Schalung komplett in sich zusammenstürzte. Sie wurden beim Einsturz in die Tiefe gerissen. Zwei weitere befanden sich darunter und wurden verschüttet. Ein weiterer Arbeiter, der in der Nähe stand, wurde von Trümmern getroffen und leicht verletzt. Die Betondecke, für die schon Pfeiler standen, sollte ein Bürohaus und einen anderen Gebäudeteil verbinden. In der Gegend entsteht ein Gewerbegebiet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb am Freitag offen.