Bewaffneter Syrer (41) zündet Häuser an und rast in Geschäfte: 31 Verletzte

Ein bewaffneter Syrer (41) sorgte für einen Großeinsatz in Deutschland.

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag im deutschen Essen (NRW) ab. Gegen 17:10 Uhr legte ein 41-jähriger Syrer zunächst einen Brand an einem Wohnhaus in der Altenessener Straße / Ecke Pielsticker Straße, wenig später ein Feuer in der Zollvereinstraße.

Laut Feuerwehr wurden bei den Bränden insgesamt 31 Menschen verletzt, zwei Kinder schweben in Lebensgefahr. Auf Bildern sieht man, wie Eltern ihre Kinder von einer Dachrinne aus retten.

Samstag, 28.09.2024.

Ein Syrer (41) legt Brände und fährt mit einem Transporter in mehrere Geschäfte.



Nachdem er die Brände gelegt hatte, stieg der Syrer in einen Transporter und raste damit in das Schaufenster eines Gemüsegeschäftes. Dann stieg er aus und zückte eine Machete, ehe er von der Polizei festgenommen werden konnte.