Bezos-Rakete ist endlich abgehoben

Nach mehreren verschobenen Starts ist die 5000-Rakete "New Glenn" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abgehoben.

Der eigentliche Start hätte Freitagfrüh (ab 7 Uhr MEZ) sein sollen, doch der Start wurde immer wieder verschoben. Der Grund u.a. die raue See im Atlantik. Nach mehreren Verschiebungen streikte am Montag ein Subsystem der Rakete. Donnerstagfrüh verzögerte sich der Start der Rakete New Glenn zunächst. Er war eigentlich für 7 Uhr geplant, doch er wurde drei Mal verschoben. Um 8.03 Uhr MEZ war es dann endlich soweit: Die Bezos-Rakete "New Glenn" ist vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abgehoben. Mit dieser Rakete will Amazon-Chef Jeff Bezos (61) dem SpaceX-Boss Elon Musk (53) Konkurrenz machen.

© APA/AFP/BLUE ORIGIN/- ×

"New Glenn hat die Kármán-Linie, die international anerkannte Grenze des Weltraums überschritten!", heißt es aus der Leitzentrale.

Die Rakete gehört dem von Jeff Bezos gegründeten, privaten Weltraumunternehmen "Blue Origin".

Das Ziel von "New Glenn" ist die Erdumlaufbahn. Wie bei der Musk-Rakete soll sie wiederverwendbar sein. Die Bezos-Rakete wird versuchen eine Zündstufe nach dem Start auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik zu landen. Bei anderen Raketen allen diese Antriebe einfach ins Meer.

Die Entwicklung der rund 100 Meter hohen Rakete "New Glenn" soll mehr als ein Jahrzehnt gedauert haben. Bereits vor fünf Jahren hätte sie das erste Mal abheben sollen.