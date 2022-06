Biden bald unbeliebtester Präsident der Amerikaner

Nach Covid-Krise enttäuscht jetzt die Teuerung: Bürger sind immer frustrierter.

Washington. Rekord-Inflation auch in den USA. Besonders die hohen Spritpreise sorgen bei der Bevölkerung für Unmut. Viel zu lange hat das Weiße Haus die Teuerungen als „vorübergehend“ verharmlost. Erst jetzt, so der Vorwurf, nehme Präsident Jo Biden das Problem ernst. Er zitierte Jerome Powell, Chef der Zentralbank, ins Oval Office. Doch dem bleiben auch nur Zinserhöhungen als Bremse. Dazu läuft die Notenbank Gefahr, die Wirtschaft dadurch in die Rezession zu stürzen.

Jetzt kämpft Biden deswegen gegen dramatisch sinkende Beliebtheitswerte. Die Amerikaner sind frustriert mit ihrem Präsidenten. In 49 US-Staaten, darunter Kalifornien und New York, liegt seine Popularität unter 50 Prozent, nur mehr 19 % sind es in Tennessee.