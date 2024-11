Biden beißt Babys bei Halloween-Feier

Derzeit gehen Bilder der Halloween-Feier im Weißen Haus viral.

US-Präsident Joe Biden hat für skurrile Fotos gesorgt. Das 81-jährige Staatsoberhaupt hat mit seinen Gästen offenbar Spaß bei den Halloween-Feierlichkeiten im Weißen Haus gehabt. Denn auf Bilden ist zu sehen, wie er spielerisch an Babys in Halloweenkostümen herumknabbert.

© Getty Images ×

Auf einem Bild beißt Biden einem Baby ins Bein, das als Truthahn verkleidet ist. Auf einem anderen Foto nagt er an einem Kind in Eiscreme-Kostüm. Außerdem nimmt er den Fuß eines Babys in einem blauen Kleid in den Mund.

© EPA ×

Joe Biden feierte bei dem "Trick or Treat"-Event im Weißen Haus mit vielen Kindern das Halloweenfest. Er machte Witze und verteilte Süßigkeiten.