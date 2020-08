Bill Gates: Corona-Tests in den USA 'wertlos'

Microsoft-Gründer Bill Gates (64) übt scharfe Kritik am 'Test-Wahnsinn' der US-Regierung.

Bill Gates übt scharfe Kritik an den Corona-Tests in den USA. „Sie zahlen Milliarden von Dollar auf diese sehr ungerechte Weise, um die wertlosesten Resultate der Welt zu erhalten“, so der Microsoft-Gründer in einem Interview mit CNN. „Kein anderes Land hat diesen Test-Wahnsinn.“

Kritik an Trump

Zwar würden in den USA täglich mehr als 700.000 Menschen getestet, die Labors seien aber derart überlastet, dass die Resultate nur mit großer Verzögerung ermittelt werden. Schnelle Testergebnisse gebe es dagegen nur für „sehr Wohlhabende".

Dadurch könnten die Behörden nicht schnell genug auf lokale Ausbrüche reagieren und die Cluster eingrenzen, so Gates weiter. Scharfe Kritik übt der Microsoft-Gründer auch an der US-Regierung. Diese habe keinerlei Interesse an einer Verbesserung, das ganze Vorgehen sei „politisiert“. Präsident Trump wolle nur sagen „wie großartig die Testverfahren“, die ganze Situation sei „atemberaubend“, so Gates.