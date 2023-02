Bis zu 12 Meter lang: Gigantischer Hai vor Kroatiens Küste gesichtet

Meeresbiologen des Aquariums Pula staunten am Donnerstag bei einer morgendlichen Bootsausfahrt nicht schlecht: Vor der kroatischen Küste entdeckten sie einen Riesenhai, den zweitgrößten Fisch der Welt.

Die seltene Entdeckung gelang der Wissenschaftlerin Danijela Miokovic, berichtet die "Kleine Zeitung". Der Riesenhai, in der Fachsprache Cetorhinus maximus genannt, könnte Schätzungen zufolge bis zu zwölf Meter lang und fünf Tonnen schwer sein.

© Wikipedia (gemeinfrei) ×

Riesenhaie tauchen nicht oft in kroatischen Gewässern auf: Insgesamt sind im Land nur 40 Begegnungen mit dem Meerestier dokumentiert, zuletzt wurde ein Exemplar im März 2022 in der Kvarner Bucht gesichtet. Vor allem im Winter bekommt man die Haie normalerweise nicht zu sehen. Zwar ist wenig über ihre Lebensweise bekannt, jedoch dürften die Tiere in der kalten Jahreszeit in tiefere Gewässer tauchen und dort überwintern.

Riesenhaie sind für Menschen übrigens in der Regel keine Gefahr. Sie ernähren sich ausschließlich von Plankton. Außerdem sind die Haie eine bedrohte Tierart und deshalb streng geschützt. Die Forscher appellieren an Fischer und Bootsfahrer, sie nicht zu stören.