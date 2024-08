× Bis zu 150.000 Euro jährlich: Venedig sucht neue Gondolieri

Die malerische Lagunenstadt Venedig, bekannt für ihre romantischen Kanäle und einzigartigen Gondelfahrten, sucht nach neuen Gondolieri, also Bootsfahrern, die Touristen durch die engen Wasserwege der Stadt manövrieren.

Venedig, Italien. Diese Positionen zählen wohl zu den romantischsten Arbeitsplätzen der Welt und bieten eine beeindruckende Verdienstmöglichkeit von bis zu 150.000 Euro im Jahr.

Exklusive Berufschance in Venedig

Die Stadt Venedig schreibt derzeit neue Stellen für Gondolieri aus. Diese Gelegenheit ist außergewöhnlich, da die Lizenzen für Gondeln traditionell innerhalb der Familien weitergegeben werden und daher nur selten öffentlich ausgeschrieben werden. Laut einem Bericht des „Mirror“ bietet dieser Job in Venedig nicht nur die Chance, in einer der schönsten Städte der Welt zu arbeiten, sondern auch ein stattliches Einkommen zu erzielen.

Anspruchsvolle Ausbildung für angehende Gondolieri

Allerdings ist der Weg zu diesem Traumjob nicht ganz einfach. Die Behörden in Italien haben festgelegt, dass jeder, der Gondoliere werden möchte, zunächst eine umfangreiche Ausbildung durchlaufen muss. Diese Ausbildung erstreckt sich über sechs Monate und umfasst insgesamt 400 Stunden. Am Ende dieses Kurses erhält der Teilnehmer ein Zertifikat, das einem Bootsführerschein in der speziellen Kategorie „Gondelführer“ entspricht.

Interessenten können sich ausschließlich über ein Online-Formular bewerben. Zu den Voraussetzungen zählen ein Mindestalter von 18 Jahren, ein höherer Schulabschluss, die Fähigkeit zu schwimmen sowie ein ärztliches Attest, das die Gesundheit bestätigt.

Voraussetzungen für den Job

Neben den oben genannten Anforderungen müssen angehende Gondolieri zwingend Italienisch sprechen, um mit den Gästen kommunizieren zu können. Zudem ist es erforderlich, Erste-Hilfe-Kenntnisse zu haben und sich mit der Geschichte von Venedig auszukennen, um den Touristen interessante Informationen über die Stadt zu vermitteln. Die Gondel selbst, die etwa elf Meter lang ist, wird jedem Gondoliere zur Verfügung gestellt und muss regelmäßig gewartet werden.

Zusätzliche Verdienstmöglichkeiten

Die Ausbildung zum Gondoliere kostet rund 1.000 Euro. Nach erfolgreichem Abschluss und dem Erwerb der notwendigen Lizenz kann man als Gondoliere ein gutes Einkommen erzielen. Eine 30-minütige Fahrt kostet offiziell etwa 80 Euro, und nach 19 Uhr steigt der Preis sogar auf 100 Euro. Doch das ist nicht alles: Geschickte Gondolieri können zusätzlich Geld verdienen, etwa durch das Singen oder das Spielen eines Musikinstruments während der Fahrt.

Jährlich besuchen etwa 30 Millionen Touristen Venedig, und die hohe Nachfrage nach Gondelfahrten sorgt für stabile Verdienstmöglichkeiten. Angesichts dieses großen Besucherandrangs hat die Stadt kürzlich sogar beschlossen, Eintritt von den Touristen zu verlangen.

Venedig bietet mit dieser Ausschreibung eine seltene Gelegenheit, in einem der bekanntesten Berufe der Stadt tätig zu werden und dabei ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen. Wer also Lust auf eine neue Herausforderung in einer der faszinierendsten Städte der Welt hat, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen.