Blutiger Raketenangriff auf Israel: Mehrere Tote bei Fußballplatz-Attacke

Der Angriff ereignete sich am Abends im Gebiet Majdal Shams in Nordgaliläa und löste sofort Alarm aus.

Der israelische Sanitätsdienst Magen David Adom berichtete zunächst von elf Verletzten, darunter fünf in lebensbedrohlichem Zustand und sechs mit schweren Verletzungen. Laut dem „Times of Israel“ gab es mehrere Todesopfer. Unter den Getöteten befanden sich auch Kinder, da eine Rakete einen Fußballplatz traf, wie Ynet meldete.

Video circulating on social media purportedly showing the rocket attack on Majdal Shams. pic.twitter.com/PqNIurRzc3

Der Angriff ist eine Reaktion auf die Tötung von vier Mitgliedern der Radwan-Einheit der Hisbollah im Südlibanon am Samstagabend, berichtete die „Jerusalem Post“. Die israelische Polizei bestätigte später, dass sie mehrere Fälle von Granatsplittern im Norden der Golanhöhen untersucht.

Der Anschlagsort wird derzeit von Polizei und Kriminalbeamten des Northern District gesperrt, um weitere Gefahren für die Öffentlichkeit zu vermeiden. Die Hisbollah gab an, dass der Angriff eine Antwort auf israelische Luftangriffe auf Dörfer im Südlibanon war. Die Gruppe hatte zuvor erklärt, dass drei ihrer Mitglieder am Samstag getötet wurden, ohne den genauen Ort zu nennen. Sie behaupteten, Katjuscha-Raketen auf einen israelischen Armeeposten auf den Golanhöhen abgefeuert zu haben.

The aftermath of the Hezbollah attack at a soccer field where civilians were playing in Majdal Shams. pic.twitter.com/pmYziSDW0F