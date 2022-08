Bombe in Haus nahe Venedig explodiert: Ein Toter, ein Verletzter

Die beiden Männer waren mit der Entschärfung eines Sprengsatzes beschäftigt.

Venedig. Bei der Explosion eines Sprengkörpers in einem Haus in San Stino di Livenza nahe Venedig ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die beiden Männer waren mit der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, wie die Polizei berichtete. Der Tote soll Kriegsmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg gesammelt haben.

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Lage sei kritisch, hieß es. Die Explosion, die auch in großer Entfernung gehört wurde, wurde wahrscheinlich durch die Entschärfung der Bombe verursacht. Das Gelände wurde von der Polizei abgeriegelt aus Sorge, weitere Sprengkörper im Haus des Toten könnten explodieren.